Фетисов прокомментировал продление отстранения сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал ожидаемым решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборные России и Белоруссии к чемпионату мира 2026 года. Его слова приводит odds.ru.

По его словам, национальная команда должна возвращаться на турниры с национальными атрибутами.

«Это ожидаемое решение. Но мы вернемся в будущем. Пока что нам продлили отстранение, что было прогнозируемо, как я и говорил. Нам надо возвращаться с флагом и гимном, нашей сборной подачки не нужны», — заявил Фетисов.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее олимпийский чемпион назвал IIHF профашистской организацией.