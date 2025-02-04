Овечкин попал на обложку Marvel

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал на обложку комикса Marvel.Информация об этом появилась в социальных сетях «столичных».

«Вашингтон» совместно с компанией Marvel запустил в продажу комикс с изображением российского хоккеиста в качестве супергероя. На заднем плане обложки изображена команда супергероев «Мстители», а на переднем плане — Овечкин, а название комикс получил соответствующее «Мстители и Кэпиталз».

«Проведите время с вашими любимыми на Дне супергероев Marvel в это воскресенье, 9 февраля, и получите комикс», — указано в сообщении.

Комикс был выпущен в преддверии совместной акции на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой».

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее в Госдуме оценили шансы Овечкина стать президентом.