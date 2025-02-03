Стало известно количество фигуристов на борту упавшего самолета

В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 28 человек, которые были связаны с фигурным катанием. Об этом сообщается на сайте Ассоциации фигурного катания США (USFS).

Уточняется, что также среди погибших присутствуют 11 юных фигуристов и четыре тренера.

В USFS заявили, что в ближайшее время почтят память погибших, а 2 марта на матче клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» пройдет акция в поддержку их семей.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Среди россиян в списке погибших оказались фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами.

Ранее водолазы нашли тело фигуристки Евгении Шишковой.