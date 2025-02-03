Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Коламбус» в НХЛ

«Даллас Старз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Первые два периода в матче завершились вничью: в первом отрезке на 7-й минуте отличился игрок «Коламбуса» Коул Силлинджер, а Мэйсон Маршмент счет сравнял на 14-й минуте. Во втором периоде на гол Адама Фантилли на 25-й минуте «Старз» ответили точным броском Логана Стэнковена на 27-й, а на шайбу россиянина Ивана Проворова на 33-й — точным броском Уайатта Джонстона на 36-й. В третьем периоде удалось отличиться лишь российскому нападающему «Далласа» Евгению Дадонову — он забил дважды на 52-й и 56-й минутах. По итогам встречи он был признан первой звездой.

В турнирной таблице НХЛ «Даллас» вышел на вторую строчку в Западной конференции — у коллектива 69 очков после 52 игр. «Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции — у них 59 баллов за 53 игры.

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