Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Коламбус» в НХЛ

«Даллас» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в НХЛ
close
Jerome Miron/Reuters

«Даллас Старз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Первые два периода в матче завершились вничью: в первом отрезке на 7-й минуте отличился игрок «Коламбуса» Коул Силлинджер, а Мэйсон Маршмент счет сравнял на 14-й минуте. Во втором периоде на гол Адама Фантилли на 25-й минуте «Старз» ответили точным броском Логана Стэнковена на 27-й, а на шайбу россиянина Ивана Проворова на 33-й — точным броском Уайатта Джонстона на 36-й. В третьем периоде удалось отличиться лишь российскому нападающему «Далласа» Евгению Дадонову — он забил дважды на 52-й и 56-й минутах. По итогам встречи он был признан первой звездой.

В турнирной таблице НХЛ «Даллас» вышел на вторую строчку в Западной конференции — у коллектива 69 очков после 52 игр. «Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции — у них 59 баллов за 53 игры.

Ранее экс-тренер «Вашингтона» оценил гол Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами