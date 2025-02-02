Российский боец UFC потерял близкого родственника перед проигранным поединком

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, признался, что перед боем с Майклом Пейджем на турнире в Эр-Рияде, он потерял близкого родственника, передает Sport24.

«Меня позвали в Дубай. Я сильно не хотел уехать в Дубай, но мне нужно было это сделать. Я потерял дедушку. Он многое дал мне в жизни. Это тоже чуть-чуть сказалось. Разум и душа не были в комфорте», — сказал Шара Буллет.

До боя с Пейджем у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере. Также Шара Буллет провел пять поединков в любительском MMA, одержав пять побед. Первый поединок он провел в феврале 2021 года, одолев представителя России Василия Зубкова.

В профессиональном MMA дебют Шары Буллета состоялся в 2017 году, когда он одолел китайца Йнкан Бао.

Ранее Шаре Буллету предложили вернуться в Дагестан после первого поражения в карьере.