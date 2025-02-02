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Российскому бойцу UFC предложили вернуться в Дагестан после первого поражения в карьере

Вице-президент АСА Бадаев о Шаре Буллете: ему надо вернуться в Дагестан
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shara_bullet77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил поражение Шарабутдина Магомедова, который известен под псевдонимом Шара Буллет, от Майкла Пейджа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде, передает Sport24.

«Шаре нужно вернуться в Дагестан найти подходящего тренера. Может, он поработает с Магомедов Багандовым, тренером школы Абдулманапа Нурмагомедова. Или с Расулом Магомедалиевым», — сказал Бадаев.

До этого боя у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере. Также Шара Буллет провел пять поединков в любительском MMA, одержав пять побед. Первый поединок он провел в феврале 2021 года, одолев представителя России Василия Зубкова.

В профессиональном MMA дебют Шары Буллета состоялся в 2017 году, когда он одолел китайца Йнкан Бао.

Ранее уроженец Дагестана нанес третье поражение подряд легенде UFC.

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