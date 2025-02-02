Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой «Виннипега» в овертайме со счетом 5:4.

В первом периоде гости забили дважды — отличились Коул Перфетти и Дилан Сэмберг. Во второй 20-минутке «столичные» отыграли одну шайбу благодаря точному броску Пьера-Люка Дюбуа, но почти сразу пропустили вновь — свое имя в протокол внес Алекс Иафалло. Тем не менее, на перерыв «Кэпс» ушли, отставая на одну шайбу после гола Тейлора Рэддиша.

В заключительном игровом отрезке «столичные» перебросали гостей. Сначала Джош Моррисси восстановил преимущество «Виннипега» в две шайбы, но на это хозяева ответили голом Тома Уилсона и точным броском Александра Овечкина от синей линии. Счет стал 4:4 и сохранился до окончания основного времени. В овертайме победу «Виннипегу» принесла вторая шайба Моррисси.

Несмотря на неудачу команды, Овечкин обновил личную статистику и еще на шайбу приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Великий канадец за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету Овечкина на данный момент 877 голов.

Ранее Овечкин высказался о своем необычном рекорде в НХЛ.