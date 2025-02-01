Российский боксер рассказал о психическом расстройстве Тайсона Фьюри

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о психическом расстройстве Тайсона Фьюри, передает Sport24.

«Его промоутер же говорил, что у него чуть ли не шизофрения. Какое-то биполярное расстройство. О чем можно говорить, если человек болеет?» — сказал Кудряшов.

«Цыганский король» одержал за свою профессиональную карьеру в тяжелом весе 34 победы при одной ничьей и двух поражениях, которые потерпел в прошлом году от представителя Украины Александра Усика. Единственная ничья была с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году, которого Фьюри после этого победил дважды. За последний бой с Усиком, состоявшийся в декабре, 36-летний британский боксер заработал $76 млн. Предполагалось, что в 2025 году он сразится с другим представителем Великобритании Энтони Джошуа, который уже заявил о желании выйти с Фьюри на ринг.

Ранее бывший чемпион мира назвал причину завершения карьеры Тайсона Фьюри.