Экс-футболист «Спартака» не исключил продолжения профессиональной карьеры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не исключил продолжения профессиональной карьеры, передает RT.

«Тренируюсь каждый день. Плюс, занимаюсь с клубом «СКА-Ростов» из Медиалиги. Там сейчас бегают больше, чем в РПЛ. Нахожусь в таких кондициях, что прямо сейчас отправиться на сборы с клубами РПЛ», — сказал Глушаков.

3 октября 2024 года Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

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