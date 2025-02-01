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«Совершенно другой уровень»: экс-вратарь «Динамо» об игре Сафонова в «ПСЖ»

Экс-вратарь «Динамо» Березовский: у Сафонова все неплохо в «ПСЖ»
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Angelika Warmuth/Reuters

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский похвалил голкипера Матвея Сафонова за игру во французском «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«По тому, что видел, он хорошо себя проявляет. Понятно, что это совершенно другой уровень, другие партнёры, проблемы с языком. Хотя последние, думаю, он уже должен был преодолеть», — сказал Березовский.

В текущем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, а Доннарумма — 18. 12 января итальянец вышел в стартовом составе команды на матч 17-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьента», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 2:1.

5 января Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции, при этом оставшись в запасе. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

Ранее вратарь «Пари НН» Никита Медведев назвал Сафонова ориентиром для российских футболистов.

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