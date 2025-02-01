Промес в матче «Дубай Юнайтед» показал, что хочет играть за «Спартак»

Полузащитник Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» и показал трибунам ромбик, передает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Таким образом нидерландский футболист показал, что хочет играть за «Спартак».

На матче присутствовали спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао и гендиректор клуба Олег Малышев.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что Промес может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее российский журналист назвал Промеса преступником.