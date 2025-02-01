«Это странно и очень плохо»: Тарасова о чемпионате Европы по фигурному катанию

Тарасова: странно, что на ЧЕ по фигурному катанию не было элементов ультра-си

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно оценила уровень женского турнира на чемпионате Европы, передает РИА Новости.

«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо», — сказала Тарасова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине с 28 января по 2 февраля.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее олимпийский чемпион заявил о невиновности Камилы Валиевой в допинговом деле.