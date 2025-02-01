Российская теннисистка в третий раз за год снялась с матча и не вышла в финал

Российская теннисистка Анна Калинская снялась в полуфинале хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре.

В полуфинале турнира россиянка играла с представительницей США Энн Ли. По ходу матча Калинская дважды брала медицинский тайм-аут, а во втором сете при счете 1:0 в пользу соперницы она отказалась от дальнейшей борьбы.

Для Калинской это уже третье снятие в 2025 году. 7 января она не смогла преодолеть первый круг турнира серии WTA в Аделаиде. В матче 1/16 финала 14-я ракетка мира встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Первый сет россиянка проиграла с результатом 2:6, после чего отказалась от борьбы и досрочно завершила матч.

14 января Калинская снялась в последний момент с матча с австралийкой Кимберли Биррелл, который должен был пройти в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

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