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Чемпион «Большого шлема» оценил шансы Джоковича в борьбе с лучшими теннисистами

Экс-теннисист Ольховский: Джокович не может бороться с молодыми
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Ng Han Guan/AP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист «шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о дальнейших перспективах сербского ветерана Новака Джоковича.

«Считаю, все зависит от физических кондиций Джоковича. Каждый раз, даже перед Australian Open, я не считал его фаворитом, потому что не верил, что он может играть подряд пятисетовые матчи. В конце концов он травмировался. Думаю, в четвертьфинале. С возрастом все становится менее эластичным. Какое-то неловкое движение, и… Хотя растяжка Джоковича не вызывает сомнений, все равно организм по-другому восстанавливается и реагирует. Возраст берет свое, и дальше ему будет намного тяжелее. Психологически Джокович просто великолепен в решающие моменты. Чего у него не отнять – класс и психологическая устойчивость. Но физика… На мой взгляд, не может он бороться с молодыми по физическим кондициям», — подчеркнул Ольховский.

37-летний Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии обыграл испанца Карлоса Алькараса, но получил травму и снялся с турнира в полуфинальном матче против Александра Зверева из Германии после того, как проиграл первую партию (6:7).

Ранее Синнер уехал на день рождения к Калинской вместо празднования победы в Кубке Дэвиса.

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