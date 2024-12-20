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Бивол ответил, гордится ли тем, что представляет Россию

Боксер Бивол о России: ты точно не должен стыдиться того, откуда ты
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REUTERS/Ahmed Yosri

33-летний российский бывший чемпион мира по версиям WBA-Super (2019—2024) и IBO (2023—2024) Дмитрий Бивол, родившийся в Кыргызстане, в интервью Seconds Out ответил на провокационный вопрос, гордится ли он тем фактом, что представляет Россию.

«Знаешь, ты, возможно, должен не то чтобы гордиться, но точно должен не стыдиться того, откуда ты. Никто не может отменить этого. Примерно как сказать: «Это не моя мама, это не мой папа». Потому что ты родился здесь, живешь здесь», — заявил он.

22 февраля 2025 года Бивол проведет бой-реванш против своего соотечественника Артура Бетербиева в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

Ранее Бивол поделился ожиданиями от реванша с Бетербиевым.

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