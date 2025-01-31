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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой»

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Оттаве»
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу в овертайме со счетом 5:4.

Первый период завершился без забитых мячей, а во второй 20-минутке счет открыли хозяева — Ридли Грейг реализовал большинство. Вскоре Конор Макмайкл отыграл одну шайбу, но до второго перерыва «сенаторы» забросили еще дважды, причем сделали это, играя в меньшинстве. Сначала Джош Норрис реализовал буллит, назначенный за фол Джона Карлсона, а затем увеличил преимущество «Оттавы» Шейн Пинто.

В заключительном игровом отрезке «Вашингтон» совершил эффектный камбэк. Сначала Дилан Строум забросил вторую шайбу гостей, на что «сенаторы» ответили точным броском Джейка Сандерсона. «Столичных» вернул в игру капитан команды Александр Овечкин, нанеся точный дальний бросок. А полторы минуты спустя Строум оформил дубль и перевел игру в овертайм, где удача оказалась на стороне хозяев: точку в матче поставил Тома Шабо.

Овечкин в этом матче, помимо гола, набрал два ассистентских балла. Шайба в ворота «Оттавы» оказалась для него 876-й в карьере, он еще на гол приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки — 894 шайбы.

Ранее НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки.

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