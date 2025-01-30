19-летнему обвиняемому в убийстве бойца ММА продлили арест

Ленинский районный суд Махачкалы продлил на полгода арест 19-летнему Надырхану Кадирханову, который обвиняется в убийстве бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, продлив срок его содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 19 июля 2025 года включительно», — заявил судья.

31 января 2024 года Кадирханов в Махачкале напал на Мутаева, совершив не менее семи выстрелов. Пули попали в голову, шею, грудь и живот. Пострадавшего забрала скорая помощь, однако от полученных ранений спортсмен скончался на месте.

Причиной для такого преступления стало желание «отомстить за ранее совершенные в отношении него противоправные действия». В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что на месте преступления Кадирханов рассказал подробности произошедшего, рассказал, как совершил убийство и где спрятал короткоствольное огнестрельное оружие.

Ранее «Фонбет» подал иск на гендиректора Сергея Анохина из-за дискредитации репутации.