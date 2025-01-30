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Гендиректора «Фонбета» Анохина доставили в суд по делу о взятке в 60 млн

Гендиректор «Фонбета» Анохин доставлен в Тверской суд по делу о взятке на 60 млн
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого по делу о взятке в 60 млн рублей, доставили в суд. Об этом пишет ТАСС.

«Конвойная служба доставила Анохина в суд. Ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей также поступило в суд», — сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

О задержании Анохина стало известно 29 января.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация, что Анохину грозит до 15 лет за дачу взятки.

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