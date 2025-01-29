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Назван главный фаворит КХЛ перед стартом плей-офф

Комментатор Майков: «Локомотив» как был, так и остается главным фаворитом КХЛ
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккейный комментатор Филипп Майков назвал для «Газета.Ru» главного фаворита сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Для меня, наверное, как был главным фаворитом, так и остается «Локомотив», потому что там уже какой-то вообще сумасшедший отрыв на Западе – 18 очков до ЦСКА! Ну и, глядя на вот этот «Локомотив», это команда, которая действительно с претензией на финал, с претензией на Кубок, и какой-то другой результат в этом году уже совершенно точно можно расценить, ну не как провал, но как конкретную неудачу. Опять же, на дистанции четырех матчей, на дистанции одной серии, мне кажется, ресурс «Локомотива» и игра «Локомотива» позволят перекусить любую атаку, что на Западе, что на Востоке. То есть «Локомотив» в такой хоккей играть умеет, и это абсолютно плей-оффный стиль хоккея. И в плей-офф он действительно превратится в еще более плей-оффный», — уверен Майков.

Ярославский «Локомотив» под руководством Игоря Никитина лидирует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 80 очков после 51-й проведенной встречи. У занимающей второе место на Западе «Северстали» из Череповца 65 очков при 50-ти проведенных играх. Лидер Восточной конференции «Трактор» набрал 70 баллов за 52 игры.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде.

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