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Заслуженный тренер России оценил перспективы Медведева и Рублева в новом сезоне

Тренер Абашкин заявил, что Медведев и Рублев еще покажут себя в 2025 году
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Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев после неудачного выступления на Australian Open — 2025 смогут реабилитироваться и побороться за трофеи в нынешнем сезоне.

По его словам, говорить о закате карьер Рублева и Медведева ни в коем случае нельзя.

«У наших игроков все впереди, даже намека ни о каком закате профессиональной карьеры речи идти не может. Рублев и Медведев проиграли молодым и хорошим ребятам — всякое бывает. Это только начало года, впереди еще множество турниров, где можно проявить свои лучшие качества и добиться результата», — заявил Абашкин.

Медведев уступил Ленеру Тину во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Рублев проиграл в первом круге 18-летнему бразильцу спортсменом Жоао Фонсеке, который занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в трех сетах с результатом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Ранее чемпион «Большого шлема» объяснил, как Медведеву, Рублеву и Хачанову исправить игру.

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