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Чемпион «Большого шлема» объяснил, как Медведеву, Рублеву и Хачанову исправить игру

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву, Рублеву и Хачанову нужно новое в игре
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Francis Mascarenhas/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, чего не хватило Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову для успешного выступления на Открытом чемпионата Австралии по теннису.

«Не буду говорить конкретно про Медведева. Мне кажется, что все трое наших ведущих теннисистов – Медведев, Рублев и Хачанов – проиграли трем восходящим звездам. Вот эта тройка – Фонсека, Микельсен и Тиен – они были победителем, финалистом и полуфиналистом Итогового юниорского турнира года. Это три молодых теннисиста, которые сейчас на подъеме, играют, стремятся и не боятся. Поэтому поражения от них, конечно, обидны, но эта тройка в дальнейшем будет конкурировать, в том числе и с нашими ребятами. Поэтому нашим теннисистам нужно не останавливаться, а прогрессировать, приобретать что-то новое, что было видно по легендарной тройке Федерер – Надаль – Джокович. Они постоянно на протяжении своих карьер прогрессировали, они улучшали свой теннис, какие-то элементы своей игры. Думаю, вот этого немножко и не хватило нашим ребятам. Выводы должны быть сделаны, а их команды проведут работу», — рассказал Ольховский.

Карен Хачанов добрался в Мельбурне в этом году до третьего круга, Даниил Медведев вылетел уже после второго круга, а Андрей Рублев уступил в своем первом же матче.

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