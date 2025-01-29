Комментатор рассказал, чем его поразил «Вашингтон» Овечкина

Комментатор Майков: «Вашингтон» до сих пор не испытал ни одного спада

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что «Вашингтон Кэпиталз» поражает его в этом сезоне своим выступлением.

«Чем меня продолжает поражать «Вашингтон» — это команда, которая до сих пор ни одного спада не испытала, до сих пор не просела, до сих пор они не проиграли три матча подряд хотя бы в этом сезоне. Сейчас у них там опять какая-то сумасшедшая серия была. Все играют. И Овечкин играет, и Протас великолепно играет, и Дюбуа играет, и Сандин играет, и Чикран как играет. Это тоже вообще огромное удивление, как его-то даже они перезапустили, Дюбуа-то еще, ладно, а Чикран – это прям вау», — подчеркнул Майков.

«Вашингтон» в прошлом сезоне вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции с разностью заброшенных и пропущенных шайб -37. В текущем регулярном чемпионате «Кэпиталз» идут на первом месте в лиге, набрав 73 очка после 50 игр при 174 заброшенных и 119 пропущенных шайбах. Занимающую второе место в Столичном дивизионе «Каролину» команда Александра Овечкина опережает на семь очков, имея на матч меньше.

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