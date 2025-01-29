«Ничего подобного»: Роднина о схожести жизни в России и США

Депутат Роднина: ничего подобного, что США и Россия похожи, как две капли воды

Депутат Госдумы Российской Федерации и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая жила и работала в США, сравнила жизнь в России и Америке. Ее слова приводит Sport24.

«Ничего подобного, что США и Россия похожи, как две капли воды. У нас есть схожести с разными странами, но говорить, что как две капли воды — нельзя. Много общего, но есть другое прочтение и восприятие чего-то. Ключевое отличие? Разное образование, а менталитет из-за этой разности и складывается», — заявила Роднина.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина высказалась о двойном гражданстве.