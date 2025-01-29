Победители Российско-Китайских игр поделились эмоциями после соревнований

Нужно иметь очень хорошую функциональную подготовку и характер, чтобы не бросить спорт и продолжать бороться, заявила лыжница Анна Корякова, ставшая трехкратной победительницей Российско-Китайских молодежных зимних игр в Южно-Сахалинске.

«Я очень довольна, что смогла завоевать 3 награды высшей пробы. В первый день на гонке «классикой» бежалось тяжелее всего. На эстафете была сложная трасса. Нужно иметь очень хорошую функциональную подготовку и характер, чтобы не бросить все и продолжать бороться», — сказала она.

Также своими эмоциями после игр поделился Никита Лысенин, завоевавший золото в лыжном двоеборье среди юниоров.

«Получилось на двух этапах состязаний показать результат. Удалось хорошо выступить на трамплине, а на лыжной трассе мне лишь нужно было подкрепить свой успех. До последнего меня преследовал соперник, но финальный рывок остался за мной», — рассказал он.

Среди юниорок первое место заняла Анна Василькова.

«Очень рада золотой медали. Я уже на Сахалине пропустила пару тренировок по болезни, но смогла войти в режим и показать свой максимум. Счастлива выступать здесь и находиться внутри спортивного праздника», — рассказала она.

В прыжках с трамплина лучшей стала Полина Пак.

«Незабываемые эмоции! Нас пришло поддержать так много людей – это просто невероятно! Я довольна собой, показала хороший результат. Спасибо организаторам за такие крутые международные соревнования», — поделилась спортсменка.

По словам участника российской команды по «командной акробатике» Оскара Аюпова, болельщики на Сахалине активно болели за всех спортсменов.

«Я чувствую эту поддержку, появляется уверенность, хочется показать свой лучший результат», — сказал он.

Также участница сборной Китая по керлингу Ду Ю Сиан рассказала, что полученный на играх опыт пригодится ей в будущем.

«Мы получили большой и полезный опыт в противостоянии с российскими спортсменами. Узнали много нового. Сахалин – хорошее место», — сказала она.

Напомним, IV Российско-Китайские молодежные зимние игры проходили в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года.