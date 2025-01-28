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Легенда ЦСКА призвал российский футбол выйти из УЕФА

Экс-защитник ЦСКА Пономарев предложил РФС покинуть УЕФА и перейти в Азию
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UEFA

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Российскому футбольному союзу стоит рассмотреть возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его словам, российским клубам и сборной пора перестать ждать лояльности от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я вообще давно говорил, что нам надо переходить в азиатскую конфедерацию. Раз УЕФА не хочет нас возвращать, мы не играем в еврокубках, не отбираемся на чемпионат Европы, надо выходить оттуда и переходить в Азию. Объявить форс-мажор и сказать: «До свидания!» Вот тогда бы европейцы все бы и очухались! А мы все боимся, боимся иностранного общественного мнения. Да плевать на него!» — заявил Пономарев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее бывший форвард ЦСКА объяснил, как «Зениту» заменить Клаудиньо.

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