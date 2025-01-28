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Комментатор рассказал о конфликте американского хоккеиста в СКА

Комментатор Майков: конфликт у ДеАнджело возник еще до расторжения контракта
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газета.Ru» рассказал о том, когда у американского защитника Тони ДеАнджело начались проблемы в СКА.

«Что ДеАнджело не играет в обороне, это, в принципе, всем понятно. Но одно дело плохо играть в обороне, другое дело играть в обороне спустя рукава. А в последнее время Деанджело так и делал. И хорошему профессиональному игроку это, в принципе, не свойственно. Одно дело, когда ты что-то не умеешь, у тебя что-то плохо получается, у тебя какие-то определенные пробелы с элементарными какими-то тактическими компонентами. Другое дело, когда тебя просто человек обкатывает, ты даже не пытаешься отобрать у него шайбу, там просто бьешь ему в спину и забиваешь на это. То есть, это исключительно вещь от нежелания, от дисциплины, от характера, от какого-то трудолюбия. То есть, очевидно, что конфликт какой-то у ДеАнджело начал возникать еще раньше, чем его посадили и отправили восвояси. Поэтому, ну, приехал, показал, немножко денег заработал, уехал», — считает Майков.

ДеАнджело пришел в СКА по ходу текущего сезона, но, набрав 32 очка в 34 матчах расторг с клубом договор по соглашению сторон и вернулся за океан, где подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, в составе которого уже провел первую встречу.

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