«Нет возраста, только задача»: Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки

Олимпийский чемпион Фетисов: возраст в голове, а у Овечкина там цель

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что возраст не влияет на российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит газета «Известия».

«Возраст в голове, а у Овечкина там цель. А если делать нечего, сидеть на лавке, конечно, можно про это рассуждать. У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик», — заявил он.

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

В ночь на 26 января «Вашингтон» проиграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, завершилась с результатом 2:1. В составе победителей голами отметился Куинн Хьюз, который оформил дубль. За «Вашингтон» забил Пьер-Люк Дюбуа. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

«Кэпиталз» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 71 очко. В следующем матче «Вашингтон», который прервал шестиматчевую победную серию, сразится с «Калгари Флэймз», матч состоится 29 января, стартовый свисток прозвучит в 05:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин оценил поражение от «Ванкувера» в матче НХЛ.