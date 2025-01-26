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«Мы сражались до конца»: Овечкин о поражении «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил поражение от «Ванкувера» в матче НХЛ
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Washington Capitals/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко подвел итоги после поражения от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я думаю, что у нас были отличные голевые шансы. Вратарь соперника сыграл отлично, и вы могли видеть, как в концовке матча мы упустили несколько возможностей, шайба скакала по льду и отскакивала не в нашу пользу. В любом случае мы сражались до конца», — заявил Овечкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, завершилась с результатом 2:1. В составе победителей голами отметился Куинн Хьюз, который оформил дубль. За «Вашингтон» забил Пьер-Люк Дюбуа. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 71 очко. «Ванкувер» идет девятым на «Западе», в активе команды 52 балла.

В следующем матче «Вашингтон», который прервал шестиматчевую победную серию, сразится с «Калгари Флэймз», матч состоится 29 января, стартовый свисток прозвучит в 05:00 по московскому времени. «Ванкувер» на день раньше сыграет с «Сент-Луис Блюз», поединок начнется в 03:30 мск.

Ранее Овечкина назвали примером для всех мужиков.

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