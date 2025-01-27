Тренер Семин оценил перспективы Черчесова после ухода из сборной Казахстана

Тренер Семин о Черчесове: такой тренер без дела точно не останется

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из сборной Казахстана наставника Станислава Черчесова, отметив, что специалист не останется без работы, передает «РБ Спорт».

«Может ли это сказаться на его репутации? Черчесов — квалифицированный специалист, ему нечего доказывать. Такой тренер точно без дела не останется», — сказал Семин.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесова назвали достойным работы в российском футболе.