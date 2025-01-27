Черчесова назвали достойным работы в российском футболе

Уволенный с поста главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов нужен российскому футболу и достоин того, чтобы работать в Российской премьер-лиги (РПЛ). Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Он должен быть востребован, в этом нет никакого сомнения. По тому, как он проводит работу, видно, что у него есть хорошие предпосылки добиваться результата. У него сильный характер, он тактически подкован, у него есть свои тренерские нюансы, которые он апробировал и в сборных, и в клубах.

Думаю, что он нужен нашему футболу. То, что его не принимает в объятия ни одна команда российского чемпионата, неправильно. Он заслуживает того, чтобы работать в нашем футболе, и двигать команду, в которой он окажется, поступательно», — считает Игнатьев.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Руководству футбола Казахстана указали на непоследовательность в отношении Черчесова.