Следственная проверка установила причину ухода из жизни баскетболиста Тиммы

Следственная проверка установила, что баскетболист Тимма покончил с собой

Следственная проверка установила, что латвийский баскетболист Яннис Тимма покончил с собой, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства заявил, что Тимма покончил с собой, а другие версии не подтвердились.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Ранее следствие не стало изучать телефон Тиммы после его кончины.