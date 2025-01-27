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Россия стала лидером медального зачета на Российско-Китайских зимних играх

Более 200 спортсменов приняли участие в Российско-Китайских зимних играх
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Оргкомитет Российско-Китайских игр

Россия стала лидером медального зачета по итогам IV Российско-Китайских молодежных зимних игр 2025, сообщает пресс-служба игр.

Российские спортсмены заработали 82 медали на играх (28 золотых, 29 серебряных, 25 бронзовых), а китайские – 29 (10 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых).

Всего в играх приняли участие более 200 спортсменов и 120 тренеров.

Программа игр включала в себя 9 видов спорта, среди которых керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, горнолыжный спорт, сноуборд, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, лыжные гонки и фигурное катание.

Игры проходили на 5 площадках: горнолыжный комплекс «Горный воздух», лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», учебно-тренировочный центр «Восток», трамплинный комплекс «Высота» и дворец спорта «Кристалл».

Больше всего спортсменов из России представляли Москву (18 человек), Санкт-Петербург (15 спортсменов) и Пермский край (7 спортсменов).

Самым возрастным участником IV Российско-Китайских молодежных зимних игр стал 21-летний мастер спорта Михаил Власенко, который принимал участие в соревнованиях по керлингу. Самый молодой участник – 14-летний кандидат в мастера спорта фигурист Вадим Воронов.

Напомним, IV Российско-Китайские молодежные зимние игры проходили в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года.

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