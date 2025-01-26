Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ против «Колорадо»

«Рейнджерс» пропустили на последней минуте и проиграли «Колорадо» со счетом 4:5

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась с результатом 5:4 в пользу гостей. В первом периоде было забито сразу пять голов: с разницей в минуту, на 6-й и 7-й, отличились игроки «Эвеланш» Джек Джери и Кэйл Макар. Вскоре так же быстро отыгрались «Рейнджерс»: на 8-й минуте забил Сэм Кэррик, а на 9-й — Винсент Трошек. На 15-й минуте Макар снова вывел «Колорадо» вперед.

Во втором периоде еще одну шайбу в составе «Эвеланш» забил Юусо Парссинен на 37-й минуте, однако на 39-й снова разрыв сократил Уильям Борген. В третьем отрезке россиянин Артемий Панарин на 56-й минуте сделал счет 4:4, однако за 15 секунд до конца победу «Колорадо» принес Арттури Лехтонен.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 21 и завершил матч с 76% спасений.

«Колорадо» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, набрав 60 очков. «Рейнджерс» идут 11 на «Западе», в активе команды 52 балла.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» выиграть в матче чемпионата Саудовской Аравии.