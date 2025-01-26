Клуб Миранчука разгромно проиграл в чемпионате страны

«Сьон» разгромно уступил «Базелю» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. «Сьон» первым вышел вперед: Тео Бердайес забил на 20-й минуте. Однако дальше коллектив только пропускал: на 45-й минуте счет сравнял Доминик Шмид, на 53-й — Кевин, на 66-й — Мендеш, а на 76-й — Филип Отеле. На 90+5-й минуте красную карточку в составе «Базеля» получил Альбиан Айети.

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вышел на 60-й минуте при счете 1:2 и не отметился полезными действиями.

После 20 туров «Базель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. В их активе 34 очка и клуб отстает от лидирующего «Лугано» на один балл. «Сьон» идет в нижней половине: у коллектива восьмое место и 26 очков.

Россиянин подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). Всего в чемпионате Швейцарии он успел сыграть в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Сьон» Миранчук забил в товарищеском матче с «Лозанной».

Ранее Миранчуку предсказали переход в более статусную команду.