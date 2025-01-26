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Экс-тренер «Спартака» объяснил, что «Динамо» нужно сделать с вернувшимся бразильцем

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» стоит рассмотреть вопрос продажи Бителло
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству столичного «Динамо» необходимо выяснить у вернувшегося в расположение клуба Бителло, хочет ли он продолжать играть за них.

По его мнению, если с южноамериканцем не удастся договориться, то его стоит продать.

«Руководителям клуба нужно с ним поговорить, если он хочет дальше продолжать выступать за команду, то надо продлевать контракт, если нет — продавать. Те игроки, которые не проявляют желания играть, пользы не принесут», — заявил Гладилин.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

Бителло перешел в московское «Динамо» в 2023 году и заключил рабочее соглашение до лета 2028 года.

Ранее были названы лучшие матчи Игоря Акинфеева за карьеру.

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