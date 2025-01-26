Заслуженный тренер России объяснил, в чем сила лучшего теннисиста мира

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Янник Синнер не является непобедимым игроком.

По его словам, после победы в финале Australian Open над Александром Зверевым, можно констатировать, что на данный момент итальянец — лучший теннисист мира, но несмотря на это, его можно обыгрывать.

«Синнер подошел к этому турниру на пике формы, но его обыгрывают и другие игроки. Это случается, хоть и не часто, поэтому говорить, что он на голову сильнее остальных, неверно. В первой десятке есть целый ряд игроков, имеющих опыт побед над итальянцем, плюс на этом Australian Open мы видели трех вчерашних юниоров, которые переиграли оппонентов из топ-10. На простых морально-волевых качествах такого рода игроков не обыграешь, как ни старайся, так что подрастающее поколение из тех, кому нет 20 лет, уже заявило о себе и, возможно, навяжет конкуренцию через год-два и Синнеру», — заявил Абашкин.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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