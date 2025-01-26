Соболенко объяснила, почему разбила ракетку в финале Australian Open

Теннисистка Соболенко о разбитой ракетке: мне нужно было выплеснуть эмоции

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, после финала Открытого чемпионата США (Australian Open) с представительницей США Мэдисон Киз объяснила, из-за чего разбила ракетку. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел сразу после поражения Соболенко в матче — она разбила ракетку, а затем села на скамейку и накрылась полотенцем, чтобы скрыть эмоции.

«Когда ты на корте, ты борешься, но кажется, что все идет не так, как тебе хочется. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы я могла выступить с речью. Я просто попыталась отпустить это и проявить уважение», — поделилась она на пресс-конференции.

Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу. Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2. Киз в своем полуфинальном матче обыграла Игу Свентек из Польши. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Ранее Соболенко пошутила, что ненавидит свою команду после поражения на AO.