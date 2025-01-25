В «Манчестер Сити» оценили дебют узбекистанского футболиста

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил дебют узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова. Слова специалиста приводит BBC.

«Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не общался. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунса после травмы. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых футболистов. Он так молод. Он научится», — заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.

20-летний Хусанов появился в стартовом составе и уже на 3-й минуте встречи допустил ошибку, которой воспользовались игроки «Челси» — отличился Чуквунонсо Мадуэке. На 42-й минуте защитник «горожан» Йошко Гвардиол счет сравнял, а во второй половине встречи сначала норвежец Эрлинг Холанд забил на 68-й минуте, а затем ассистировал Филу Фодену, который отличился на 87-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» обогнал «Челси» и поднялся на четвертое место — теперь в активе коллектива Хосепа Гвардиолы 41 балл после 23 встреч. «Синие» идут шестыми с 40 очками.

Ранее «Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии.