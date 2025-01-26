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Овечкин не сумел приблизиться к рекорду Гретцки

Овечкин не сумел сократить отрыв от рекорда Гретцки в НХЛ
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Washington Capitals/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел сократить отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 26 января «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Ванкувер Кэнакс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, завершилась с результатом 2:1. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

На счету хоккеиста в текущем сезоне 34 (22+12) очка в 33 матчах регулярного чемпионата. Овечкин пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил в середине ноября в матче с «Ютой».

От снайперского рекорда Гретцки российского хоккеиста отделяют 19 шайб. Всего на счету Овечкина 875 голов, рекорд канадского хоккеиста — 894 шайбы.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 71 очко. В следующем матче «столичные», которые прервали шестиматчевую победную серию, сразятся с «Калгари Флэймз», матч состоится 29 января, стартовый свисток прозвучит в 05:00 по московскому времени.

Ранее Овечкина назвали примером для всех мужиков.

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