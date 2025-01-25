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Биатлонист Фуркад трогательно попрощался с завершающим карьеру норвежцем Бё

Фуркад о завершающем карьеру Тарьее Бё: биатлон будет скучать по тебе
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Александр Вильф/РИА Новости

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на решение Тарьея Бё завершить карьеру. Об этом он написал в социальных сетях.

«До сих пор помню, как впервые увидел этого парня на трассе 20 лет назад. Биатлон будет скучать по тебе!» — сказал Фуркад.

24 января Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

В своей карьере спортсмен, который завершит карьеру в конце сезона, трижды побеждал на Олимпиаде, 11 раз на чемпионатах мира и один раз в общем зачете Кубка мира.

18 января его младший брат, Йоханнес Бё, объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Губерниев отреагировал на завершение карьеры Тарьея Бё вслед за младшим братом.

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