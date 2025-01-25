Иностранный футболист об отстранении России: УЕФА заинтересован в смешивании спорта и политики

Бывший футболист казанского «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас заявил, что отстранение России от международных турниров является несправедливым, передает «Чемпионат».

«Спортсмены, клубы и болельщики не несут ответственности за политические действия. Спорт и политика — разные сферы жизни. Но, похоже, УЕФА заинтересован в смешивании этих сфер», — сказал Навас.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее Россия заняла рекордно низкое место в рейтинге УЕФА.