Россия заняла рекордно низкое место в рейтинге УЕФА

Россия заняла 30-е место в обновленной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — это худший показатель за всю историю. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В случае, если клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) вернут в еврокубки, то чемпион России будет начинать с первого раунда квалификации Лиги чемпионов вместе с командами из Гибралтара, Мальты и Андорры. Команды, которые займут места со второго по четвертое, стартуют с первых раундов отбора в Лигу Европы и Лигу конференций.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее была названа сильнейшая лига мира.