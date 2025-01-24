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Английского футболиста обвинили в нападении на жену

Экс-футболиста «Манчестер Сити» Бартона обвинили в избиении жены
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imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон обвиняется в нападении на свою жену. Об этом сообщает The Guardian.

По сообщению суда, Бартон избил свою супругу Джорджию во время пьяной ссоры в июне 2021 года. Отмечается, что футболист также планировал подраться с родственниками жены.

Бартон должен был предстать перед судом еще в 2022 году, однако дело было отложено, поскольку Джорджия Бартон отправила письмо, в котором отказалась от своих обвинений.

Директор государственных обвинений (DPP) Стивен Паркинсон обжаловал решение в высшем суде Лондона, а адвокаты на слушаниях заявили, что справедливое судебное разбирательство может состояться. В июне было вынесено решение в пользу DPP и стало известно, что Бартон должен предстать перед судьей по обвинениям перед другим судьей.

Также известно, что Бартон отрицает обвинения в нападении и судебный процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России футболист приедет на сбор клуба.

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