Экс-игрок ЦСКА: понятно, что российские клубы отстают от европейских

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сейчас российские клубы отстают от европейских.

«Тяжело судить о силе российских клубов, если ты не выступаешь в Европе. Конечно, чемпионат России уступает ведущим европейским чемпионатам. Там другие скорости, другое движение. Понятно, что мы отстаем. Когда столкнемся с клубами из Европы в турнирах, тогда будет видно, на каком пути мы находимся», — сказал Масалитин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее была названа сильнейшая лига мира.