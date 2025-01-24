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Синнер вышел в финал Australian Open

Синнер обыграл американца Шелтона и вышел в финал Australian Open
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Chu Chen/Global Look Press

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира Большого шлема Australian Open.

В полуфинале он одержал победу над американцем Беном Шелтоном. Встреча, которая продлилась 2 часа 37 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу итальянца. За это время Синнер сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из 13. Шелтон подал навылет семь раз, сделал шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из семи.

За титул итальянец поспорит с немцем Александром Зверевым, который обыграл серба Новака Джоковича. Проиграв первый сет на тай-брейке, Джокович отказался продолжать встречу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что российский теннисист не считает Зверева фаворитом финала Australian Open.

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