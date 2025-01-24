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Выступление россиян на Российско-Китайских играх назвали успешным

Михаил Дегтярев: спортсмены с РКИ могут показать результат на Олимпиаде-2030
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Оргкомитет Российско-Китайских игр

На Российско-Китайских играх выступили будущие звезды российского спорта, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Эти ребята на ближайших Олимпийских играх, уверен, могут показать хороший результат. Но так, если прицеливаться, это, конечно, состав на 30‑е годы Олимпийских игр от России», — цитирует Дегтярева Telegram-канал «Российско-Китайские игры 2025».

Российская спортсменка Анна Корякова взяла 3 золотые медали в лыжных гонках на Российско-Китайских зимних играх. Корякова выиграла индивидуальные гонки, а также помогла команде победить в эстафете. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ее можно будет увидеть на этапах Кубка России.

Также на Российско-Китайских играх успешно выступил Андрей Сахаров. На Российско-Китайских играх Сахаров заработал 3 золотые медали в лыжных гонках, оправдав звание главного фаворита.

На соревнованиях по сноуборду аналитики обратили внимание на Марию Травиничеву, которая заработала 2 золотые медали. В финале слалом-гиганта Травиничева обошла Яну Ульянову. Также Травиничева победила в параллельном слаломе.

Что касается фигурного катания, Вадим Воронов стал самым юным победителем Российско-Китайских игр. В декабре 2024 году Воронов победил в сезоне, а затем взял золото в мужском одиночном катании на Российско-Китайских играх.

Напомним, в Российско-Китайских играх приняли участие 224 атлета из России и Китая. Они с 8 по 14 января состязались в 9 олимпийских видах спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки.

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