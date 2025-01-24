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Экс-теннисист о снятии Джоковича с Australian Open: матч с Алькарасом дал о себе знать

Экс-теннисист Ольховский назвал ожидаемым снятие Джоковича с Australian Open
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Vincent Thian/AP

Бывший теннисист Андрей Ольховский прокомментировал «Газете.Ru» снятие Новака Джоковича с полуфинального матча Australian Open против представителя Германии Александра Зверева, заявив, что это решение серба можно назвать ожидаемым.

«Было ли неожиданным снятие Джоковича после первого сета? С одной стороны это неожиданно, но с другой — ожидаемо. В матче с Алькарасом Джокович брал медицинский тайм-аут после первого сета. Мне кажется, Новак изначально не был готов к изнурительным пятисетовым поединкам подряд. Первый тяжелый матч у него был против Алькараса. Возможно эта игра дала о себе знать, и произошло то, что произошло. Зверев выиграл первый сет, Джокович понял, что продолжать и играть пять сетов — достаточно сложно. Наверное, травма дала о себе», — сказал Ольховский.

Джокович принял такое решение после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5).

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

Ранее Зверев попросил зрителей не освистывать Джоковича из-за снятия с AO.

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