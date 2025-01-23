Стала известна причина отъезда белорусских биатлонистов с этапа Кубка России

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что биатлонисты из Белоруссии не примут участия в оставшихся гонках этапа Кубка России в Демино из-за выборов президента в стране. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Белорусы отправляются выбирать президента страны, и мы их не увидим в грядущие выходные», — заявил Губерниев.

Выборы президента Белоруссии пройдут в воскресенье, 26 января. В эти выходные на этапе Кубка России состоятся спринтерские гонки (в субботу), а также масс-старты (в воскресенье).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

Ранее стал известен победитель индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону.