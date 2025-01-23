Стал известен победитель индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Демино.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 22,2 секунды, допустив один промах на четырех рубежах.

Серебряную награду завоевал Эдуард Латыпов, который на дистанции допустил три промаха, его отставание от лидера составило 26,3 секунды. Замкнул тройку сильнейших Никита Поршнев, который также промахнулся трижды и отстал от Халили на 30,2 секунды.

Халили — бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете (2022), бронзовый призер чемпионата мира (2021) в эстафете, чемпион России (2024) в спринте, масс-старте и марафоне (40 км). Также биатлонист — многократный призер чемпионатов Европы и молодежных чемпионатов мира и Европы.

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета из-за начала СВО России на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее норвежский биатлонист объяснил выход с флагом Украины на награждение.