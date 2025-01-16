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Норвежский биатлонист объяснил выход с флагом Украины на награждение

Биатлонист Легрейд объяснил выход с флагом Украины желанием поддержать страну
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Kalle Parkkinen/Global Look Press

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объяснил фотографию с украинским флагом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Его слова приводит Nordic Magazine.

«Нам кажется это нормальным. Все мы знаем, что происходит на Украине. Если мы сможем таким образом продемонстрировать свою поддержку, то это меньшее, что мы можем сделать», — заявил он.

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Kevin Voigt/Getty Images

Трое норвежских спортсменов, Стурла Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе, заняли призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Занявший шестую строчку украинец Дмитрий Пидручный вышел на цветочную церемонию с флагом страны, а норвежцы сфотографировались с ним в знак солидарности.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

Ранее в Госдуме оценили фото норвежских биатлонистов с флагом Украины.

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